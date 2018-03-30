Билетер «Зимней вишни»: Двери в кинозалы никогда не запирали

Билетерша сгоревшей «Зимней вишни» Ирина Жаворонова и ее дочь рассказали Sobesednik.ru , что произошло во время пожара.

Почему люди, в основном дети, оказались закрыты в зале, где шел мультфильм? Это один из основных вопросов расследования по пожару в «Зимней вишне».

«Собеседник» встретился с Ириной Жаворонковой, которая работала в ТЦ. В день пожара у нее был выхдной. Но в здании находилась ее 16-летняя дочь Соня, кторая по выходным помогала убирать залы между сеансами. Подростку платили 100 рублей в час.

— Уже было почти четыре часа дня. Сеанс должен был закончиться через несколько минут, люди бы вышли и нужно было быстренько подготовить зал к следующему показу. Мы с двумя кассирами — Олесей Бгатенко и Наташей Наймушиной — ждали коридоре. Вдруг видим: несется аниматор Женя, который работал с детьми в игровой комнате, и кричит: «Горим! Надо бежать!» Я обернулась и увидела столб огня и дыма в районе аттракциона «Круча», где был скалодром, батуты. Никакого оповещения и сигнализации не было.

Я и Олеся побежали в первый зал, стали перекрикивать фильм, что надо уходить. Наташа побежала во второй зал. Все развивалось буквально за минуту-две. Когда мы вышли в коридор, везде уже был густой черный дым. Люди кричали. Помню, мужчина орал: «Куда идти, ничего не видно!» У меня тихий голос, но помню, я прокричала: «Успокойтесь, держитесь за мной». Я там очень хорошо ориентируюсь. Люди пошли за мной. Дышать было тяжело. Кода мы вышли на улицу, ни пожарных, ни спасателей еще не было. А вернуться в здание было уже сложно — оно все было в сплошном черном дыму, — говорит Соня.

Из рассказа девушки следует, что третий зал кассиры не успели оповестить, а когда дым проник в зал и люди сами поняли, что начался пожар, выходить уже было поздно — в коридоре стояли сплошные дым и жар. Взрослые зрители заткнули щели и стали дожидаться помощи. Которая не успела. Спасся только один мужчина, который выбрался из зала за подмогой, потерял сознание и был подобран кем-то из спасателей или добровольцев, помогавших во время операции.