В Кемеровской области сняли введенный из-за пожара в ТЦ режим ЧС

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня», снят в Кемеровской области . Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министр отметил, что на данный момент приоритет работы — выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи.