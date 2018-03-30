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В Кемеровской области сняли введенный из-за пожара в ТЦ режим ЧС
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В Кемеровской области сняли введенный из-за пожара в ТЦ режим ЧС 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня», снят в Кемеровской области. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министр отметил, что на данный момент приоритет работы — выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи.
Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации. «Здание торгового центра мы передали администрации города Кемерово, я попрошу обеспечить его круглосуточную охрану», — сказал Пучков, отметив, что первый этап обследования ТЦ при помощи мобильно-диагностического комплекса «Струна» завершен. «Понятно, что здание подлежит сносу, но я попрошу еще раз дополнительно провести проверку с составлением необходимых актов и других документов», — сказал Пучков.
ТАСС: последние новости
Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии РГУ имени А. Н. Косыгина Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог В Кемеровской области сняли введенный из-за пожара в ТЦ режим ЧС
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