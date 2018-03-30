Ещё
Экс-футболист рассказал, как спас инвалида-колясочника из ТЦ «Зимняя Вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-футболист рассказал, как спас инвалида-колясочника из ТЦ «Зимняя Вишня» 

Национальная Служба Новостей 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший футболист ярославского «Шинника» Станислав Булакин спас инвалида-колясочника из пожара в торговом центре «Зимняя Вишня». Он рассказал изданию «Гордость России», что 25 марта с друзьями занимался в фитнес-центре, находящемся на четвертом этаже «Зимней вишни». После того, как девушка-администратор сообщила о пожаре и увидев сильное задымление, Станислав побежал к лестнице. Там он увидел четыре человека на колясках и одного на костылях, которые ждали прихода лифта. Все они в этот день приехали поиграть в боулинг. Булакин и другой мужчина подняли одного из инвалидов на коляске и спустили его по лестнице с четвертого на первый этаж.
Спортсмен рассказал также, что на лестнице в этот момент было много людей, у них была паника. Однако, по его словам, он не думал, что в кинотеатре на четвертом этаже оставались дети. Булакин добавил, что благодаря девушке-администратору фитнес-центра спаслись все, кто находился в нем, а также в бассейне.
В результате пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» погибли 64 человека. Заведено уголовное дело, в рамках которого пятеро должностных лиц арестованы, еще двое задержаны, пишет «Газета.ру».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Кемеровский губернатор лично решит проблемы родственников жертв пожара в ТЦ Мэр Кемерова отправил горожан в морг пересчитать количество жертв пожара МDК извинился за ложь о количестве жертв пожара в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»74
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек107
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию544
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ334
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»49
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
00:23
Москвичи смогут подарить библиотекам старые книги
Новости Москвы
03:36
Москве рекомендуют ввести единый тариф для МЦД
Новости Москвы
00:29
Ряд катков продлит работу
Новости Москвы Общество
00:27
Движение транспорта ограничат
Новости Москвы
00:35
Определена судьба найденного в Москве львенка
Новости Москвы
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
01:04
Шнурова обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение