Экс-футболист рассказал, как спас инвалида-колясочника из ТЦ «Зимняя Вишня»

Бывший футболист ярославского «Шинника» Станислав Булакин спас инвалида-колясочника из пожара в торговом центре «Зимняя Вишня». Он рассказал изданию «Гордость России», что 25 марта с друзьями занимался в фитнес-центре, находящемся на четвертом этаже «Зимней вишни». После того, как девушка-администратор сообщила о пожаре и увидев сильное задымление, Станислав побежал к лестнице. Там он увидел четыре человека на колясках и одного на костылях, которые ждали прихода лифта. Все они в этот день приехали поиграть в боулинг. Булакин и другой мужчина подняли одного из инвалидов на коляске и спустили его по лестнице с четвертого на первый этаж.

Спортсмен рассказал также, что на лестнице в этот момент было много людей, у них была паника. Однако, по его словам, он не думал, что в кинотеатре на четвертом этаже оставались дети. Булакин добавил, что благодаря девушке-администратору фитнес-центра спаслись все, кто находился в нем, а также в бассейне.