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Жители Тюменской области возмущаются отсутствием пожарной безопасности в части МЧС
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Жители Тюменской области возмущаются отсутствием пожарной безопасности в части МЧС 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Жители Тюменской области возмущены состоянием здания отдельного поста пожарной охраны МЧС РФ в деревне Нариманова. По словам активистов, строение, где располагается пожарная часть, пришло в аварийное состояние.
На фотографиях, опубликованных в группе «Инцидент | Тюмень» во «ВКонтакте», можно видеть, что по стенам и потолкам проходят большие трещины. На потолке видны мокрые разводы из-за протечек кровли. Открытая электропроводка угрожающе свисает с потолка так же, как и открытые патроны для ламп освещения. С наружных стен здания облетела штукатурка, а из-за перепадов температуры и влажности кирпичи рассыпаются.
В комментариях пользователи Сети отмечают, что если бы захотели, сами бы давно всё сделали. А если самим лень, то от чиновников ремонта добились бы… Зато сейчас на волне событий вспомнили, что у них беда.
Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области в разговоре с «URA.RU» не смог прояснить ситуацию. Он порекомендовал обратиться к начальнику отдела, который на звонок агентства не ответил.
Проверки мест массового посещения людей — торговых и развлекательных центров, заведений общественного питания проводятся с 28 по всей стране сотрудниками МЧС.
Поводом для них стали трагические события в Кемерове, где при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 64 человека.
Неравнодушные граждане тоже сообщают на горячую линию МЧС об увиденных нарушениях в части техники безопасности, а также размещают в соцсетях подтверждающие фотографии.
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