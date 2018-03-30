Жители Тюменской области возмущаются отсутствием пожарной безопасности в части МЧС

Жители Тюменской области возмущены состоянием здания отдельного поста пожарной охраны МЧС РФ в деревне Нариманова. По словам активистов, строение, где располагается пожарная часть, пришло в аварийное состояние.

На фотографиях, опубликованных в группе «Инцидент | Тюмень » во «ВКонтакте», можно видеть, что по стенам и потолкам проходят большие трещины. На потолке видны мокрые разводы из-за протечек кровли. Открытая электропроводка угрожающе свисает с потолка так же, как и открытые патроны для ламп освещения. С наружных стен здания облетела штукатурка, а из-за перепадов температуры и влажности кирпичи рассыпаются.

В комментариях пользователи Сети отмечают, что если бы захотели, сами бы давно всё сделали. А если самим лень, то от чиновников ремонта добились бы… Зато сейчас на волне событий вспомнили, что у них беда.

Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области в разговоре с «URA.RU» не смог прояснить ситуацию. Он порекомендовал обратиться к начальнику отдела, который на звонок агентства не ответил.

Проверки мест массового посещения людей — торговых и развлекательных центров, заведений общественного питания проводятся с 28 по всей стране сотрудниками МЧС.

Поводом для них стали трагические события в Кемерове , где при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 64 человека.

Неравнодушные граждане тоже сообщают на горячую линию МЧС об увиденных нарушениях в части техники безопасности, а также размещают в соцсетях подтверждающие фотографии.