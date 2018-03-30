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Более 2,7 тыс. нарушений пожарной безопасности выявили в торговых центрах ЦФО и ПФО
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Более 2,7 тыс. нарушений пожарной безопасности выявили в торговых центрах ЦФО и ПФО 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. МЧС совместно с прокуратурой проверили в Центральном и Приволжском федеральных округах почти 800 торговых центров и выявили более 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По состоянию на вечер 29 марта органами прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России проведена проверка 791 торгового комплекса на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Во время проверок выявлено свыше 2700 нарушений требований пожарной безопасности", — сказали в МЧС.
Самыми часто встречающимися нарушениями стали захламленность путей эвакуации, отделка горючими материалами, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, незнание персоналом пожарного минимума, неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.
"Рекордсменами" по выявленным нарушениям стали торговые центры Кирова. «В ТЦ „Лепсе“ специалисты выявили 42 нарушения. Еще в двух проверенных ТЦ города найдено по 40 нарушений. Отличился также торговый комплекс „Три мартышки“ в Оренбурге, где найдено 40 нарушений», — отметили в пресс-службе МЧС.
Только на 41 объекте в двух федеральных округах не выявили ни одного нарушения. «Проверки объектов продолжаются. По каждому из них, где были выявлены нарушения, составляется подробный акт и требования об их устранении», — добавили в пресс-службе.
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