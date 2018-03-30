В Центральном и Приволжском федеральных округах проверили более 800 ТЦ

В Центральном и Приволжском федеральных округах МЧС прокуратура проверили около 800 торговых центров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Отмечается, что в ходе проверки было выявлено более 2,7 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

«Проведена проверка 791 торгового комплекса на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Во время проверок выявлено свыше 2700 нарушений требований пожарной безопасности», — сказали в МЧС.

По уточнённым данным, часто встречающимися нарушениями стали захламлённость путей эвакуации, отделка горючими материалами, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ Камчатки.