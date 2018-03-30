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Столичный главк МЧС опровергает информацию о пожаре на территории Донского монастыря
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Столичный главк МЧС опровергает информацию о пожаре на территории Донского монастыря 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Столичное управление МЧС опровергло информацию о возгорании на территории Донского монастыря в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
"От очевидца в 10:20 на телефон службы «112» поступило сообщение о том, что он якобы наблюдает черный дым со стороны Донского монастыря. По прибытии пожарных расчетов никаких признаков возгорания обнаружено не было, информация ложная. Вызов не подтвердился", — сообщили в ведомстве.
"У нас ничего не горит", — сказал в свою очередь ТАСС представитель монастыря.
Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что очевидцы якобы видели черный дым около Донского монастыря.
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