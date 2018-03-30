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В Краснокамске воспламенился автобус
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В Краснокамске воспламенился автобус 

Новости Перми и Пермского края 48 минут назад
29 марта в Краснокамске около 23-х часов произошло возгорание в моторном отсеке автобуса Мерседес-Бенц. Со слов водителя установлено, что он приехал домой поужинать. Заглушив двигатель автобуса ушел домой.
Примерно через 15 минут он, находясь дома, услышал звук сирен, выглянув в окно увидел рядом с автобусом пожарные машины. Выйдя на улицу, обнаружил, что из моторного отсека автобуса идет дым, пламенного горения уже не было. В ходе осмотра места происшествия установлено, что огнем частично поврежден пластиковый корпус аккумуляторной батареи, закопчен отсек расположения аккумуляторной батареи, а также крышка моторного отсека с внутренней стороны. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
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