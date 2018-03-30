В Соликамске сгорела Ока

29 марта в Соликамске сгорел автомобиль Ока. Установлено следующее: в вечернее время хозяин автомобиля поставил заряженный аккумулятор на свою машину 2008 года выпуска. Машина стояла во дворе дома. После этого водитель начал заводить двигатель.

Спустя несколько секунд из багажника пошел черный дым. Первичных средств пожаротушения (огнетушителя) не было. Справиться с огнем самостоятельно автовладелец не смог. Позвонить пожарным сразу мужчина не мог, так как мобильного телефона под рукой не было. Предварительная причина пожара — неисправность узлов и механизмов транспортного средства (аккумуляторная батарея). Прибывшие пожарные обнаружили сгоревший автомобиль.