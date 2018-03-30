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В Астраханской области пожарные спасли от огня дачные участки и кладбище
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В Астраханской области пожарные спасли от огня дачные участки и кладбище 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
АСТРАХАНЬ, 30 марта, ФедералПресс. Вчера в нескольких километрах севернее поселка Трусово в Астраханской области загорелся камыш.
Ранее, в начале года крупный пожар произошел в одном из жилых домов в Астрахани. Пожарным удалось спасти 28 человек.
Областная спасательно-пожарная служба Астраханской области сообщила, что площадь огня составила 90 кв. м. Спасатели отбивать от огня дачные участки и кладбище. Предварительно, причиной пожара стал человеческий фактор. Сейчас загорание ликвидировано без последствий.
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