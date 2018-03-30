Ещё
Стоматологическая клиника загорелась в центре Нижнего Новгорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стоматологическая клиника загорелась в центре Нижнего Новгорода 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, информация о возгорании в стоматологической клинике, расположенной на улице Студеной, поступила в 4:06 29 марта.
К моменту прибытия пожарных подразделений произошло задымление в цокольном этаже здания. Пожарными были спасены три человека. Пострадавших нет.
В ликвидации возгорания были задействовано 45 человек и восемь единиц техники.
Площадь пожара составила три квадратных метра. Обгорела внутренняя отделка служебного помещения.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
Newsroom24: последние новости
Санитарный вертолет МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного мужчину Места массового пребывания людей проверят в Нижегородской области 88-летнюю пенсионерку госпитализировали после пожара на Бору
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»79
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек108
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию542
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ335
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»54
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
00:23
Москвичи смогут подарить библиотекам старые книги
Новости Москвы
03:36
Москве рекомендуют ввести единый тариф для МЦД
Новости Москвы
00:29
Ряд катков продлит работу
Новости Москвы Общество
00:27
Движение транспорта ограничат
Новости Москвы
00:35
Определена судьба найденного в Москве львенка
Новости Москвы
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
01:04
Шнурова обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение