Стоматологическая клиника загорелась в центре Нижнего Новгорода 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, информация о возгорании в стоматологической клинике, расположенной на улице Студеной, поступила в 4:06 29 марта.
К моменту прибытия пожарных подразделений произошло задымление в цокольном этаже здания. Пожарными были спасены три человека. Пострадавших нет.
В ликвидации возгорания были задействовано 45 человек и восемь единиц техники.
Площадь пожара составила три квадратных метра. Обгорела внутренняя отделка служебного помещения.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.