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Крым готов в четыре раза нарастить площадь виноградников, заявил Аксенов
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Крым готов в четыре раза нарастить площадь виноградников, заявил Аксенов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Крым готов предоставить под виноградники до 60 тысяч гектаров, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в республике с каждым годом увеличиваются площади новых виноградников. Так, если в прошлом году высажено около 700 гектаров, то в этом планируется заложить более тысячи.
"Конечно, до показателей советского времени нам пока еще далеко: сегодня у нас более 18 тысяч гектаров виноградников. Мы готовы предоставить под виноградники до 60 тысяч гектаров", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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