Крым готов в четыре раза нарастить площадь виноградников, заявил Аксенов

По его словам, в республике с каждым годом увеличиваются площади новых виноградников. Так, если в прошлом году высажено около 700 гектаров, то в этом планируется заложить более тысячи.

"Конечно, до показателей советского времени нам пока еще далеко: сегодня у нас более 18 тысяч гектаров виноградников. Мы готовы предоставить под виноградники до 60 тысяч гектаров", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.