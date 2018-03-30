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На стадионе «Металлург» во время матча произошло частичное обрушение трибун, таков сценарий прошедших в Самаре учений
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На стадионе «Металлург» во время матча произошло частичное обрушение трибун, таков сценарий прошедших в Самаре учений 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Быть готовыми к любой ситуации. В областном центре прошли совместные тактико-специальные учения медиков, спасателей, полицейских и волонтеров. Кроме того, была залдействована медицинская стадионная команда FIFA. Об этом сообщает ПСС СО. Во время мероприятия были отработаны совместные действия всех экстренных служб, которые задействуются в реальной чрезвычайной ситуации. На этот раз, по легенде учений, во время футбольного матча на стадионе, где находится более 40 тысяч зрителей, произошло частичное обрушение трибуны. Началась паника. Из-за давки, по предварительной информации, поступившей от дежурного ЦУКС регионального управления МЧС, пострадало около 270 человек, 19 из которых погибли, более 60 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и дети. Было организовано оповещение и сбор экстренных служб, организация первой помощи пострадавшим и их распределение по медучреждениям города. Сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области отработали навыки извлечения людей из-под завалов, а также эвакуацию пострадавших к машинам скорой медицинской помощи.
Фото: ПСС Самарской области
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