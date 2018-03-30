Ещё
Врачи рассказали о состоянии шести пострадавших при пожаре в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи рассказали о состоянии шести пострадавших при пожаре в Кемерово 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Завотделением острых отравлений ГАУЗ КО «ОКБСМП» Константин Сиворонов сообщил, что в областной клинической больнице Кемерова остаются шесть пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА Новости.
Как сообщается, троих из них выпишут сегодня, 30 марта. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, легкой степени тяжести.
Ране сообщалось, что еще один мальчик, который потерял при пожаре родственников, но выжил благодаря тому, что выпрыгнул из окна четвертого этажа, остается в реанимации в Областной детской клинической больнице.
Напомним, пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В итоге погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Аргументы и Факты: последние новости
Тулеев назвал митингующих в Кемерове «бузотерами» Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 48 человек Российские парламентарии несут цветы к мемориалу жертвам пожара в Кемерове
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»137
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги86
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию569
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»134
Обнаженка глазами робота40
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение