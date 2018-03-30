Врачи рассказали о состоянии шести пострадавших при пожаре в Кемерово

Завотделением острых отравлений ГАУЗ КО «ОКБСМП» Константин Сиворонов сообщил, что в областной клинической больнице Кемерова остаются шесть пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА Новости

Как сообщается, троих из них выпишут сегодня, 30 марта. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, легкой степени тяжести.

Ране сообщалось, что еще один мальчик, который потерял при пожаре родственников, но выжил благодаря тому, что выпрыгнул из окна четвертого этажа, остается в реанимации в Областной детской клинической больнице.

Напомним, пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В итоге погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.