Стало известно состояние 6 пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Шесть пострадавших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» находятся в областной клинической больнице. Состояние всех удовлетворительное. Об этом сообщил заведующий отделением острых отравлений ГАУЗ КО «ОКБСМП» Константин Сиворонов, передает РИА «Новости».

Все взрослые. Состояние у всех удовлетворительное, легкой степени тяжести

— Константин Сиворонов.

По словам Сиворонова, троих из шести человек выпишут 30 марта и отправят домой.

Ранее сообщалось, что один мальчик, который спасся от огня, спрыгнув из окна четвертого этажа, остается в отделении общей хирургии. В огне он потерял родителей и младшую сестру.

25 марта в «Зимней вишне» произошел пожар, который унес жизни 64 человек. Более 40 из этого числа — дети. Ранее стало известно, что здание торгового центра было построено самовольно и противозаконно.