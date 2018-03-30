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Стало известно состояние 6 пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»
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Стало известно состояние 6 пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: СибДепо
Шесть пострадавших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» находятся в областной клинической больнице. Состояние всех удовлетворительное. Об этом сообщил заведующий отделением острых отравлений ГАУЗ КО «ОКБСМП» Константин Сиворонов, передает РИА «Новости».
Все взрослые. Состояние у всех удовлетворительное, легкой степени тяжести
— Константин Сиворонов.
По словам Сиворонова, троих из шести человек выпишут 30 марта и отправят домой.
Ранее сообщалось, что один мальчик, который спасся от огня, спрыгнув из окна четвертого этажа, остается в отделении общей хирургии. В огне он потерял родителей и младшую сестру.
25 марта в «Зимней вишне» произошел пожар, который унес жизни 64 человек. Более 40 из этого числа — дети. Ранее стало известно, что здание торгового центра было построено самовольно и противозаконно.
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