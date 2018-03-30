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Дагестанка отдает свой дом для реабилитации детей, пострадавших в Кемерово
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Дагестанка отдает свой дом для реабилитации детей, пострадавших в Кемерово 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанка отдает свой дом для реабилитации детей, пострадавших в КемеровоВ дагестанском сегменте Интернет появилась новость о дагестанке, которая желает предоставить свой дом детям, пострадавшим во время пожара в Кемерово. Данное предложение Нажабат Омарова опубликовала на своей странице Инстаграм.
По ее словам, забыть о трагедии пострадавшим поможет реабилитация около берега моря, где и расположен ее дом.
«Понимаю боль этих людей и хотела бы быть рядом с ними, но я не способна передвигаться. Поэтому хочу сделать «удаленный» подарок выжившим детям», — пишет она.
Нажабат изъявила желание стать донором, однако, сдача крови противопоказана по состоянию здоровья.
«Хотела стать донором, но врач мне запретил сдавать кровь. В моем состоянии это категорически запрещено. Но тем не менее, я хотела оказать помощь и решила отдать свой дом для реабилитации детишек. Пусть хоть возле моря забудут свою трагедию», — заключила в своей записи дагестанка.
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