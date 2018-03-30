Медики рассказали о состоянии выпрыгнувшего из окна кемеровского ТЦ мальчика

Врачи оценивают состояние 11‐летнего мальчика, который выпрыгнул с четвертого этажа горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , как стабильное. Об этом сообщил сайт RT.

В областной детской клинической больнице уточнили, что ребенок находится в отделении общей хирургии.

«Мальчик в порядке, общается с бабушкой, которая находится вместе с ним в палате», — рассказали врачи.

Накануне подростка, у которого в кемеровском пожаре погибли родители и младшая сестра, перевели из реанимации в общую палату.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Сначала начал гореть верхний этаж. Там располагались детские игровые зоны, аттракционы и кинозалы. Жертвами трагедии стали 64 человека, среди которых более 40 детей.

В пятницу, 30 марта, была задержана генеральный директор

ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»

Юлия Богданова. Ее предприятию принадлежало здание «Зимней вишни».