Медики рассказали о состоянии выпрыгнувшего из окна кемеровского ТЦ мальчика 

Врачи оценивают состояние 11‐летнего мальчика, который выпрыгнул с четвертого этажа горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, как стабильное. Об этом сообщил сайт RT.
В областной детской клинической больнице уточнили, что ребенок находится в отделении общей хирургии.
«Мальчик в порядке, общается с бабушкой, которая находится вместе с ним в палате», — рассказали врачи.
Накануне подростка, у которого в кемеровском пожаре погибли родители и младшая сестра, перевели из реанимации в общую палату.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Сначала начал гореть верхний этаж. Там располагались детские игровые зоны, аттракционы и кинозалы. Жертвами трагедии стали 64 человека, среди которых более 40 детей.
По факту массовой гибели людей было возбуждено уголовное дело. В тюрьму могут сесть арестованный судом технический директор ТР Георгий Соболев, управляющая комплекса Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, а также сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор» — Александр Никитин и Игорь Полозиненко.
В пятницу, 30 марта, была задержана генеральный директор
ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»
Юлия Богданова. Ее предприятию принадлежало здание «Зимней вишни».