Абызов: госконтроль не выполнил свою основную задачу при пожаре в Кемерове

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 марта. / ТАСС /. Госконтроль не выполнил свои основные функции в ситуации с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове , сообщил в пятницу министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на совещании в Екатеринбурге.

Пожар произошел 25 марта. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"К сожалению, госконтроль не выполнил основные задачи в Кемерове. Одна из возможных причин произошедшего [в торговом центре «Зимняя вишня»] является то, что предприятие де-факто представляющее повышенную опасность, прикрывшись тем, что является малым бизнесом, было освобождено от плановых проверок в рамках надзорных каникул Поэтому в рамках реформы [госконтроля] наша позиция остается неизменной и постоянной — если предприятие является повышенной зоной риска, то в рамках него постоянные проверки являются обязательным инструментом обеспечения безопасности людей", — сказал Абызов.