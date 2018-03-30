Сильный пожар на складских помещениях вызвал панику среди жителей Владивостока

В пятницу, 30 марта, во Владивостоке загорелись складские помещения, расположенные по улице Выселковой, сообщает PRIMPRESS.

В Instagram-пабликах появилось немало фото и видео с места происшествия. Очевидцы сообщают, что горит склад стройматериалов. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов и врачи «скорой помощи». Клубы дыма от пожара видно даже в районе Второй Речки. Тушение пожара осложняется большим количеством горючих материалов на самом складе. О пострадавших информации пока нет.