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Сильный пожар на складских помещениях вызвал панику среди жителей Владивостока
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Сильный пожар на складских помещениях вызвал панику среди жителей Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В пятницу, 30 марта, во Владивостоке загорелись складские помещения, расположенные по улице Выселковой, сообщает PRIMPRESS.
В Instagram-пабликах появилось немало фото и видео с места происшествия. Очевидцы сообщают, что горит склад стройматериалов. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов и врачи «скорой помощи». Клубы дыма от пожара видно даже в районе Второй Речки. Тушение пожара осложняется большим количеством горючих материалов на самом складе. О пострадавших информации пока нет.
В свете трагедии в Кемерово подписчики сильно обеспокоены чередой пожаров в Приморском крае.
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