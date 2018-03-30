Гендиректор АСИ предложила запретить размещать детские площадки в ТЦ выше первых этажей

"Я бы предложила федеральным органам власти рассмотреть некие требования, чтобы детские зоны размещались на первых этажах торговых центров, чтобы в случае опасности дети в первую очередь могли быть эвакуированы", — сказала Чупшева журналистам в пятницу в Южно-Сахалинске.

В качестве примера она привела опыт компании IKEA . «У них площадки находятся на первом этаже, рядом с зоной выхода. Я думаю, что такому примеру должны последовать все комплексы», — отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив.

По мнению Чупшевой, трагедия в Кемерове свидетельствует о халатности муниципальных и региональных органов власти. «Как этот объект мог быть отнесен к субъекту малого бизнеса? Это в чистом виде крупный бизнес и по обороту, и по численности сотрудников. Халатность на уровне всех ведомств — от сотрудников, работающих в этом комплексе, до контролирующих органов, которые должны были обеспечить пожарную безопасность, инструктаж и реагирование во время этой ситуации», — сказала она.

Сергей Неверов. Ранее на целесообразность размещения детских комнат и кинотеатров на первых, а не на верхних этажах торговых центров, обратил внимание руководитель фракции "Единая Россия" , вице-спикер Госдумы

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.