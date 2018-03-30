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Гендиректор АСИ предложила запретить размещать детские площадки в ТЦ выше первых этажей
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Гендиректор АСИ предложила запретить размещать детские площадки в ТЦ выше первых этажей 

ТАСС 53 минуты назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева после трагедии в Кемерове предложила федеральным властям разработать требования, согласно которым детские площадки в торговых центрах можно будет размещать только на первых этажах.
"Я бы предложила федеральным органам власти рассмотреть некие требования, чтобы детские зоны размещались на первых этажах торговых центров, чтобы в случае опасности дети в первую очередь могли быть эвакуированы", — сказала Чупшева журналистам в пятницу в Южно-Сахалинске.
В качестве примера она привела опыт компании IKEA. «У них площадки находятся на первом этаже, рядом с зоной выхода. Я думаю, что такому примеру должны последовать все комплексы», — отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив.
По мнению Чупшевой, трагедия в Кемерове свидетельствует о халатности муниципальных и региональных органов власти. «Как этот объект мог быть отнесен к субъекту малого бизнеса? Это в чистом виде крупный бизнес и по обороту, и по численности сотрудников. Халатность на уровне всех ведомств — от сотрудников, работающих в этом комплексе, до контролирующих органов, которые должны были обеспечить пожарную безопасность, инструктаж и реагирование во время этой ситуации», — сказала она.
Ранее на целесообразность размещения детских комнат и кинотеатров на первых, а не на верхних этажах торговых центров, обратил внимание руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
ТАСС: последние новости
Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии РГУ имени А. Н. Косыгина Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог После трагедии в Кемерове в кинотеатрах по всей стране проходят внеплановые проверки
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