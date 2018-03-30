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В Базарном Карабулаке в сгоревшем доме пострадала семья
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В Базарном Карабулаке в сгоревшем доме пострадала семья 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
В Базарном Карабулаке на ночном пожаре сегодня ночью погиб молодой мужчина, а также травмы получили женщина и семилетний мальчик. Как сообщили подробности АиФ-Саратов в ГУ МЧС региона, местные жители забили тревогу около двух часов ночи, сообщив в 01. 49 пожарным, что на улице Китайский переулок полыхнул частный жилой дом.
Строение было деревянным, поэтому пламя разгорелось очень стремительно, и семь человек боролись с огнем до последнего. Площадь пожара составила 91 квадратный метр, и в комнате был обнаружен бездыханный мужчина 36 лет. Ему врачи не смогли помочь. Также на пожаре пострадала 30-летняя местная жительница и семилетний мальчик. В экстренном порядке их отвезли в стационар.
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