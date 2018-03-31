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Под Саратовом мать вынесла семилетнего сына из горящего дома
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Под Саратовом мать вынесла семилетнего сына из горящего дома 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В поселке Базарный Карабулак Саратовской области 30 марта погиб местный житель. ЧП произошло около двух часов ночи на улице Китайский переулок. Тревожный вызов поступил от соседей, которые сообщили, что полыхает частный деревянный дом.
На местно выдвинулись 7 огнеборцев. Но жилье полыхало на площади 91 квадратный метр, дом сгорел до тла. В огне погиб молодой мужчина. Ожоги получила 30-летняя и семилетний мальчик. Они получили ожоги рук и тела. Пострадавшиепопали в больницу. Следователи уточняют картину ЧП, но уже известно, что мать смогла спасти ребенка, вынеся его на улицу. А мужчина остался в полыхающем здании. Есть информация, что накануне он мог употребить спиртное. Проводится доследственная проверка.
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