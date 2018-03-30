Аварийно-восстановительные работы в сгоревшем торговом центре завершены

В здании ТЦ «Зимняя Вишня» завершены аварийно-восстановительные работы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области , с помощью диагностического комплекса «Стрела-П» изучено техническое состояние несущих конструкций здания. Специалисты определили степень дальнейшей пригодности здания к эксплуатации. Согласно акта комиссионной проверки здание передано Администрации Кемеровского городского округа.

Всего в ликвидации последствий трагедии были привлечены 700 специалистов МЧС России и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов. Психологи МЧС России и социальных служб продолжают работу с родственниками пострадавших. Специалисты осуществляют сопровождение семей при процедуре опознания и проведении траурных мероприятий, поддерживают по всем возникающим вопросам.