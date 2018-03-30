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В Оренбуржье взрывают и пилят лед
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В Оренбуржье взрывают и пилят лед 

ProOren 37 минут назад
В рамках подготовки к паводку в Оренбуржье спасатели уже начали проводить работы по ослаблению ледового покрова. На сегодняшний день проведены работы по чернению, распиловки льда, а также взрывные работы. Об этом сообщает ГУ МЧС по области.
Чернение льда или, проще говоря, посыпка ледяной поверхности золой, произведена на трех участках на площади 430 м2. На четырех участках (1,311 км) лед распилили, а в Кваркенском и Илекском районах провели взрывные работы.
К проведению противопаводковых мероприятий привлекаются 339 тысяч человек и 2 404 единиц техники, отметили в пресс-службе спасателей.
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