Более 20 родственников жертв пожара в Кемерове получили выплаты

Кемерове более 20 родственников жертв пожара в торговом центре получили выплаты из бюджета Кемеровской области , сообщает телеканал «МИР 24».

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Всего родственники погибших получат по 5 миллионов рублей. По миллиону выделят федеральный и региональный бюджеты, а три миллиона выплатит владелец сгоревшего торгового центра.

По словам замглавы ГУ МЧС Кемеровской области Евгения Дедюхина, семьям погибших и пострадавших уже выплачено 82,5 млн рублей из бюджета области.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.

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