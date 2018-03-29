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Более 20 родственников жертв пожара в Кемерове получили выплаты
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Более 20 родственников жертв пожара в Кемерове получили выплаты 

Мир24 20 часов назад
В Кемерове более 20 родственников жертв пожара в торговом центре получили выплаты из бюджета Кемеровской области, сообщает телеканал «МИР 24».
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Хроника пожара в Кемерове
Всего родственники погибших получат по 5 миллионов рублей. По миллиону выделят федеральный и региональный бюджеты, а три миллиона выплатит владелец сгоревшего торгового центра.
По словам замглавы ГУ МЧС Кемеровской области Евгения Дедюхина, семьям погибших и пострадавших уже выплачено 82,5 млн рублей из бюджета области.
Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.
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