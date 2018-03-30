Ещё
В мэрии Кемерова не комментируют информацию о следственных действиях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мэрии Кемерова не комментируют информацию о следственных действиях 

Говорит Москва 41 минуту назад
Как сказали «Интерфаксу» в пресс-службе мэрии, заявления по данному вопросу находятся в компетенции Следственного комитета.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
Говорит Москва: последние новости
Меняйло объяснил, зачем держал Тулеева за руку на совещании у Путина Вице-губернатор Кузбасса назвал митинг в Кемерове акцией по дискредитации власти Следственные действия начались в городской администрации Кемерова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию440
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ245
Тело Мавроди оказалось никому не нужно64
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом57
Минфин припугнул Великобританию163
Видео
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
03:06
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение