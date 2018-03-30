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В мэрии Кемерова не комментируют информацию о следственных действиях
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В мэрии Кемерова не комментируют информацию о следственных действиях
Говорит Москва
41 минуту назад
Комментарии
Как сказали
«Интерфаксу»
в пресс-службе мэрии, заявления по данному вопросу находятся в компетенции
Следственного комитета
.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в
Кемерове
произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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