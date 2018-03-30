МЧС призналось в неспособности проверить все ТЦ

Самим проверить и оценить состояние пожарной безопасности в ТЦ предложено неспроста. В соответствии с действующим законодательством инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России не могут самостоятельно назначать внеплановые надзорные проверки.

«Вместе с тем, произошедший в Кемерове пожар в «Зимней вишне» показал, что несоблюдение требований пожарной безопасности на данной категории объектов может привести к многочисленным человеческим жертвам», — рассказали в ведомстве.

Понимая, что не контролировать вопросы обеспечения безопасности нельзя, МЧС рекомендовало владельцам ТЦ обратиться к специализированным организациям. В своем письме спасатели также напомнили требования пожарной безопасности, которые предъявляются к зданиям такого рода.

После трагедии в Кемерове проверки ТЦ были организованы во всех регионах РФ , в том числе и в Новосибирской области . В частности, эвакуацию посетителей провели 29 марта в ТЦ «Амстердам» и МФК «Сан Сити» в Новосибирске . Некоторые люди возмущались: «20 минут потратили на выбор продуктов, а теперь уходить нужно».

Организовали свои проверки и новосибирские журналисты. Корреспонденты ОТС проехали по крупнейшим комплексам Новосибирска и выяснили, что не все гладко и у нас. Так, в детской зоне «Сан Сити» оказался заперт эвакуационный выход. «Чтобы открыть дверь, нужен магнитный ключ. Ни у кого из персонала, даже у управляющей, его в этот день не оказалось», — отчитались журналисты.