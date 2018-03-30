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МЧС призналось в неспособности проверить все ТЦ
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МЧС призналось в неспособности проверить все ТЦ 

Все новости Новосибирской области 42 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Самим проверить и оценить состояние пожарной безопасности в ТЦ предложено неспроста. В соответствии с действующим законодательством инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России не могут самостоятельно назначать внеплановые надзорные проверки.
«Вместе с тем, произошедший в Кемерове пожар в «Зимней вишне» показал, что несоблюдение требований пожарной безопасности на данной категории объектов может привести к многочисленным человеческим жертвам», — рассказали в ведомстве.
Понимая, что не контролировать вопросы обеспечения безопасности нельзя, МЧС рекомендовало владельцам ТЦ обратиться к специализированным организациям. В своем письме спасатели также напомнили требования пожарной безопасности, которые предъявляются к зданиям такого рода.
После трагедии в Кемерове проверки ТЦ были организованы во всех регионах РФ, в том числе и в Новосибирской области. В частности, эвакуацию посетителей провели 29 марта в ТЦ «Амстердам» и МФК «Сан Сити» в Новосибирске. Некоторые люди возмущались: «20 минут потратили на выбор продуктов, а теперь уходить нужно».
Организовали свои проверки и новосибирские журналисты. Корреспонденты ОТС проехали по крупнейшим комплексам Новосибирска и выяснили, что не все гладко и у нас. Так, в детской зоне «Сан Сити» оказался заперт эвакуационный выход. «Чтобы открыть дверь, нужен магнитный ключ. Ни у кого из персонала, даже у управляющей, его в этот день не оказалось», — отчитались журналисты.
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