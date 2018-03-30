Трех человек спасли из горящего дома на Черноморском бульваре в Москве

Сотрудники МЧС спасли трех человек при тушении пожара на втором этаже жилого дома на Черноморском бульваре в Москве , также есть пострадавшие, сообщается на сайте главка МЧС Росси по столице.

По данным на сайте, 29 марта в 20:16 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Черноморский бульвар, дом 5, корпус 4.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли и приступили к тушению возгорания на втором этаже многоквартирного дома. Загорание происходило на площади 15 квадратных метров. Спасено три человека с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания — капюшона «Феникс». К сожалению, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли 11 единиц техники и 41 человека личного состава.