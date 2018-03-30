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В ТЦ «РИО» в Москве идет эвакуация посетителей
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В ТЦ «РИО» в Москве идет эвакуация посетителей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На Киевском шоссе в Москве эвакуировали ТЦ «РИО». Как сообщили НСН очевидцы, на парковку центра никому не дают проехать. Причины эвакуации неизвестны.
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