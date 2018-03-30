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За сутки в четырёх районах Ленобласти потушили четыре пожара
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За сутки в четырёх районах Ленобласти потушили четыре пожара 

Ivyborg.ru 1 час назад
Главное управление МЧС по 47 региону сообщает, что за минувшие сутки сотрудники ведомства приняли участие в ликвидации последствий сразу четырёх пожаров.
В течение суток в центре управления кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленобласти организована работа по управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления.
В частности, сотрудниками спасательного ведомства были приняты меры по ликвидации последствий пожаров в:
Всеволожский район, садоводство «Марс»; Кингисепп, гаражное общество Луга-2; Лужский район, посёлок Осьмино; Киришский район, деревня Гремячево.
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