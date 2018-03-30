Более 100 объектов массового пребывания людей проверят в Приморье

Уже проинспектировали «Малый ГУМ».

Глава региона вместе с первым заместителем прокурора Приморского края Вячеславом Шайбековым и начальником ГУ МЧС России по Приморскому краю Валерием Дзуцевым совершили обход здания. В ходе рейда сотрудники службы безопасности ГУМа показали, где находятся аварийные выходы, рассказали о действиях охраны и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что Президент России Владимир Путин после произошедшего в Кемерово поставил задачу — обеспечить высокие меры безопасности в местах массового пребывания людей.

«Необходимо, чтобы в случае чрезвычайной ситуации посетители могли беспрепятственно и быстро покинуть здание», — обозначил руководитель края.

Врио губернатора добавил, что родители стали проявлять бдительность, и фотографируют нарушения правил безопасности в торговых центрах.

Представители прокуратуры заверили, что каждый такой случай будет оперативно отрабатываться ведомством.

По словам Валерия Дзуцева, сейчас по всему краю проходят проверки объектов массового пребывания людей, особое внимание к тем объектам, где расположены детские развлекательные центры. По итогам каждой проверки будет составлен акт, который передадут в прокуратуру.

«Сейчас запланированы проверки 63 объектов во Владивостоке и 50 на территории Приморского края. На данный момент во Владивостоке проверено уже шесть объектов, среди них — торговые центры «Черемушки» и «Максим»», — прокомментировал он.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта в Кемерово погибли 64 человека, большая часть из которых — дети.