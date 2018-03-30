Дача петрозаводского пенсионера сгорела по неизвестной причине

Брандмейстеры подвозили воду к горящему дому из водоема, расположенного в полукилометре от места ЧП.

Вчера днем в 14 часов 54 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение, что в деревне Педасельга горит дачный дом.

Когда пожарные из села Деревянное, преодолев 10-ти километровое расстояние, прибыли к месту вызова, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с огнем. Плюс ко всему воду, к месту пожара брандмейстерам приходилось подвозить с пожарного водоема, расположенного в полукилометре от места происшествия.