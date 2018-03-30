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На овощном складе в Екатеринбурге вспыхнул пожар
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На овощном складе в Екатеринбурге вспыхнул пожар 

ТАСС 13 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Возгорание на овощном складе муниципального предприятия «Екатеринбургобщепит» произошло в Екатеринбурге, сообщили в пятницу ТАСС в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.
"Сообщение о возгорании овощного склада на улице Комсомольской поступило в отдел полиции № 1 утром, в 07:35 (05:35 мск), от диспетчера пожарной охраны. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной возгорания объекта является замыкание электропроводки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", — отметил собеседник агентства.
Площадь пожара и данные о пострадавших не уточняются.
На предприятии ТАСС сообщили, что инцидент на работу склада не повлиял. «Арендаторы работают в обычном графике», — сказали в «Екатеринбургобщепите».
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