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Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ Камчатки
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Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ Камчатки 

RT на русском 13 минут назад
В Камчатском крае прокуратура проверила наиболее крупные торговые центры в регионе, нарушения пожарной безопасности выявлены почти везде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Практически везде были выявлены нарушения, как со стороны собственников комплексов, так и предпринимателей, арендующих в них помещения», — заявили в прокуратуре.
Среди выявленных нарушений загромождённые и зауженные эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения или их отсутствие.
Также было обнаружено, что в некоторых региональных ТЦ были перекрыты доступы к средствам пожаротушения и источникам воды.
В ведомстве отметили, что по всем фактам нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
«Проверки продолжаются», — добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что прокуратура проведёт проверку по факту поступления жалоб на действия пожарных и полицейских во время пожара в торговом центре в Кемерове.
RT на русском: последние новости
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