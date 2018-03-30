Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ Камчатки

Камчатском крае прокуратура проверила наиболее крупные торговые центры в регионе, нарушения пожарной безопасности выявлены почти везде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Практически везде были выявлены нарушения, как со стороны собственников комплексов, так и предпринимателей, арендующих в них помещения», — заявили в прокуратуре.

Среди выявленных нарушений загромождённые и зауженные эвакуационные проходы, запертые эвакуационные выходы, неработающие системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения или их отсутствие.

Также было обнаружено, что в некоторых региональных ТЦ были перекрыты доступы к средствам пожаротушения и источникам воды.

В ведомстве отметили, что по всем фактам нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Проверки продолжаются», — добавили в прокуратуре.