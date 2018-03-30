Оставайтесь на месте и забудьте про крышу: как спастись при пожаре в многоквартирном доме

После трагедии в Кемерово в Сети появилась масса инструкций от специалистов о том, как вести себя и куда двигаться при пожаре в торговом центре. Но такая ситуация может возникнуть в любом многоквартирном доме. И во многих таких домах добраться до нужного выхода ненамного проще, чем в ТЦ. О правилах бытовой борьбы с огнем и алгоритме действий при пожаре в жилых помещениях 161.ru рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Игорь Тягненко.

Что должно быть дома на случай пожара?

По словам специалиста, больше всего пожаров в нашей области происходит, когда люди спят. Поэтому очень важно, чтобы дома были приборы, сигнализирующие об опасности пожара. Если жилье изначально не оборудовано никакими противопожарными датчиками, стоит их купить. Автономные пожарные извещатели дешевы (всего 200 рублей), а установленной в них батарейки хватит на целый год. Они реагируют на любое задымление и предупреждают об этом резким сигналом.

В квартире стоит установить противопожарные датчики

Можно перестраховаться и установить в квартире пожарную сигнализацию. В домах выше десяти этажей устанавливаются датчики сигнализации, которые завязаны в общую систему.

— В каждом доме или квартире должен быть огнетушитель. В быту лучше всего использовать углекислотный: он содержит газ, изолирующий кислород. Благодаря этому пламя гаснет, а на горевшем предмете не остается ни разводов, ни пятен. Для дома лучше подойдет огнетушитель на пять или шесть килограммов. Но он поможет только, если пожар не успел сильно разгореться. Если у вас горит полквартиры, надо предпринимать другие меры, — рассказал Игорь Тягненко.

В качестве тяжелой артиллерии можно установить дома самоспасатели и спасательный рукав. Для того, чтобы ими воспользоваться во время пожара, не нужна какая-то специальная подготовка. Например, кислородный самоспасатель-респиратор, который поможет дышать в задымленном помещении. Хватает его на полчаса–час, но во многих случаях этого времени будет вполне достаточно, чтобы покинуть опасное место. А спасательный рукав — это что-то вроде большого чулка, который выбрасывается вниз. Сопротивление внутри рукава позволяет человеку безопасно спуститься вниз с большой высоты, не разбившись. Есть еще веревочные лестницы, канаты со специальными креплениями и креслом из ткани. Так что можно выбрать самоспасатель на любой вкус.

Во всех домах должны быть запасные выходы

В многоквартирном доме обязательно должен быть открытый пожарный выход. Его ни в коем случае нельзя ничем перегораживать. А в домах выше десяти этажей обязательно должна быть незадымляемая лестничная клетка.

— Во время пожара нельзя пользоваться лифтами. Из-за возгорания в любой момент может отключиться электричество или произойти короткое замыкание, лифт остановится, и человек в нем сгорит, — предупредил специалист.

Как себя вести, если в вашем доме произошел пожар?

Если вы живете в доме с незадымляемыми лестничными клетками, то вам повезло: в случае пожара можно легко выбраться из здания самому. Если такой клетки нет, нужно остаться дома, вызвать пожарных, объяснить им, где вы находитесь, и ждать помощи. Ни в коем случае нельзя подниматься вверх на крышу. Лучше закрыть мокрой тряпкой дверь, чтобы в квартиру не попадал дым, выйти на балкон или открыть окно и размахивать руками, кричать, чтобы привлечь внимание спасателей.

— Выходить на задымленную лестничную клетку будет намного опаснее, чем находиться дома. Многие люди в панике бегут и из-за этого дышат чаще и вдыхают больше дыма, на лестнице может быть пламя. Пока бежишь, можешь даже не осознать, что получил ожоги, несовместимые с жизнью, — прокомментировал Игорь Тягненко.

Если не можете выбраться из горящего здания, обратитесь за помощью к пожарным

Но если, например, горит балкон внизу, а пламя поднимается выше, из квартиры все-таки придется ретироваться. Намочите тряпку или кусок ткани, приложите ее к лицу и ползком или пригнувшись (потому что дым всегда поднимается вверх. — Прим. ред.) двигайтесь к выходу. Но будьте осторожны, ведь в такой ситуации очень легко задохнуться, особенно если в горящем помещении есть элементы пластиковой отделки. Дым от пластика очень ядовит, вдыхая его, можно потерять сознание и за полминуты.

Если вы живете в доме с деревянными перекрытиями и перегородками, то при возникновении пожара из него надо срочно выбираться. Ведь он в любой момент может обрушиться и похоронить вас под своими обломками.

— Еще один важный совет: при пожаре не тратьте время на сбор вещей. Документы можно восстановить, а драгоценности не стоят ни одной человеческой жизни. Бывают еще такие случаи, что родители или родственники сначала тщательно одевают своего ребенка и только потом покидают здание. Да лучше пусть он простудится, поболеет неделю, но будет живой, — добавил Игорь Тягненко.