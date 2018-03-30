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Пожарные спасли мужчину из горящего дома на юге Карелии
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Пожарные спасли мужчину из горящего дома на юге Карелии 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Деревянный жилой дом в Сортавале начал загораться от полыхающих хозпостроек.
Сегодня ночью в 00 часов 55 минут в пожарно-спасательную часть №38 по охране города Сортавала поступило сообщение, что на улице Карельской возле частного жилого дома открытым пламенем полыхают хозяйственные постройки.
Не прошло и пяти минут, как первые пожарные расчеты уже были на месте происшествия, но уже к этому времени мощные языки пламени от горящих сараев, вспарывали ночное небо. Температура была запредельной, отчего начал загораться рядом стоящий жилой дом. Пожарные бросили все силы на спасение людей. Мужчину с мансардного этажа жилого дома пришлось спасать при помощи трехколенной лестницы.
Убедившись, что жизням людей ничего не угрожает, брандмейстеры в течение 20 минут остановили распространение огня, а затем полностью потушили пожар и отстояли у огня двухэтажный деревянный жилой дом.
В результате пожара две хозяйственные постройки были значительно повреждены огнем. У жилого дома на втором этаже подгорела стена на площади 10 квадратных метров.
По данному происшествию проводится проверка, в ходе которой специалисты установят причину пожара.
По материалам: ptzgovorit.ru
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