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Якушев потребовал в кратчайшие сроки устранить нарушения в ТРЦ
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Якушев потребовал в кратчайшие сроки устранить нарушения в ТРЦ 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Владимир Якушев вчера, 29 марта, провел встречу с начальником ГУ МЧС по Тюменской области Юрием Алехиным. До 20 апреля в регионе предстоит проверить более двухсот объектов, в том числе учреждения культуры, спорта и детские досуговые организации.
В среду, 28 марта, сотрудники МЧС и прокуратуры проинспектировали ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Особое внимание было уделено путям эвакуации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Кроме того, специалисты обследовали залы кинотеатра на наличие материалов, способных выделять угарный газ при горении.
«При выявлении нарушений необходимо их реально и в кратчайшие сроки устранить, никто не вправе подвергать риску жизни людей», — потребовал губернатор.
Пожар в кемеровском ТРЦ«Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. По данным следственных органов, в трагедии погибли 64 человека, многие из них дети, которые пришли в каникулы в кино и батутный парк. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Среда, 28 марта, была объявлена общенациональным днем траура.
Фото: admtyumen.ru
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