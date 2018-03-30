Якушев потребовал в кратчайшие сроки устранить нарушения в ТРЦ

В среду, 28 марта, сотрудники МЧС и прокуратуры проинспектировали ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Особое внимание было уделено путям эвакуации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Кроме того, специалисты обследовали залы кинотеатра на наличие материалов, способных выделять угарный газ при горении.

«При выявлении нарушений необходимо их реально и в кратчайшие сроки устранить, никто не вправе подвергать риску жизни людей», — потребовал губернатор.

Пожар в кемеровском ТРЦ«Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. По данным следственных органов, в трагедии погибли 64 человека, многие из них дети, которые пришли в каникулы в кино и батутный парк. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ . Среда, 28 марта, была объявлена общенациональным днем траура.

Фото: admtyumen.ru