Ещё
В Уфе загорелась многоэтажка: эвакуировали 15 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе загорелась многоэтажка: эвакуировали 15 человек 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В ночь на 30 марта в Ленинском районе Уфы случилось ЧП. В одной из девятиэтажек загорелся коридор. Жильцы дома вызвали на подмогу пожарных. Спасатели увидели, что горит линолеум площадью два квадратных метра. Весь пролет был в дыму. Пожарным пришлось эвакуировать людей.
— На место происшествия выехала бригада из шести человек и две спецмашины, — рассказали в МЧС республики.
Из многоэтажки вывели пятнадцать человек. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар спасатели потушили быстро. Причину возгорания сейчас устанавливают.
ufa1.ru: последние новости
«Снимают датчики, закрывают выходы»: спасатели проверили пожарную безопасность восьми ТЦ в Уфе «Остался без документов и родных»: врачи в Подольске борются за жизнь жителя Башкирии В Башкирии на пожаре погиб трехлетний мальчик
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию123
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию180
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ339
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»174
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток66
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
05:54
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток
Шоу-бизнес
00:41
Тело Мавроди оказалось никому не нужно
Шоу-бизнес
02:02
Вдова Толубеева: прошу Андрея присниться мне…
Шоу-бизнес
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение