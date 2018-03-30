В Уфе загорелась многоэтажка: эвакуировали 15 человек

В ночь на 30 марта в Ленинском районе Уфы случилось ЧП. В одной из девятиэтажек загорелся коридор. Жильцы дома вызвали на подмогу пожарных. Спасатели увидели, что горит линолеум площадью два квадратных метра. Весь пролет был в дыму. Пожарным пришлось эвакуировать людей.

— На место происшествия выехала бригада из шести человек и две спецмашины, — рассказали в МЧС республики.

Из многоэтажки вывели пятнадцать человек. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар спасатели потушили быстро. Причину возгорания сейчас устанавливают.