Рушащаяся крыша детского сада в Удмуртии и завершение разбора завалов в Кемерово: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро! Утро последней пятницы марта в Удмуртии выдалось морозным, но «Сусанин», несмотря ни на что, продолжает рассказывать вам все самое интересное.

Опасный детский сад В детском саду в деревне Русский Вожой Завьяловского района рушится крыша. Об этом на своей странице ВКонтакте написала Татьяна Копотева.

«Родители из года в год бьют тревогу, но нас никто не слышит! Уже прилично отошла стена, выпадывают кирпичи, оконная балка наклонилась и т.д.», — пишет Татьяна.

Отметим, что подобная история происходит и с детским садом №9 в Ижевске. Родители 28 марта опубликовали в социальных сетях видео, где видно, как со светильника в раздевалке группы «Колокольчики» стекает вода. Власти города обещали починить кровлю здания.

В ижевском детсаду №9 протекла крыша

Родители посещающих детский сад № 9 в Ижевске детей, 28 марта опубликовали в социальных сетях видео, где отчетливо видно, как со светильника в раздевалке группы «Колокольчики» стекает вода https://susanin.news/udmurtia/incidents/20180329-247852/#hcq=FRz5HNq

Около 21:07 на Воткинском тракте в Удмуртии произошла авария. Как сообщают в соцсетях, столкнулись «МАЗ» и «Ниссан Джук». Погибших нет.

МЧС завершило разбор завалов на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На месте пожара завершён разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня. С помощью мобильного диагностического комплекса „Стрела-П“ проведено определение технического состояния несущих конструкций и дальнейшей пригодности здания к эксплуатации. Согласно акта комиссионной проверки здание передано Администрации Кемеровского городского округа.», — говорится в сообщении.

Напомним, что пожар в торговом центре произошёл 25 марта. В результате произошедшего погибли 64 человека.

Marvel и «Фантастическая четверка»

Шеф-редактор компании Marvel Честер Цебульски сообщил о выпуске новых комиксов про Фантастическую четверку. Об этом сообщает Kinonews.ru.

Сообщается, что над новой серией про легендарных супергероев поработает сценарист Дэн Слотт, известный по комиксам The Amazing Spider-Man.

«Фантастическая четверка», придуманная Стэном Ли Джеком Кирби , дебютировала в комиксе The Fantastic Four №1, выпущенном в 1961 году. Помимо основных членов команды, к ней иногда присоединялись и другие супергерои, в том числе Черная пантера и Человек-муравей.

Права на экранизацию комиксов о Фантастической четверке принадлежали студии 20th Century Fox. В 2005 году она выпустила полнометражный фильм «Фантастическая четверка», который был успешен в прокате и заслужил продолжение.