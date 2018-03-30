ТРЦ мегаполиса займутся самопроверкой на готовность к пожарам

Новосибирские ТРЦ и ТЦ призвали к самопроверке. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО. Владельцам торговых центров сотрудники МЧС направили письма, в которых предложили устроить самопроверки на способность организованно вывести и эвакуировать людей в случае пожара. Для этого им предложено устраивать учебные тренировки.

Оказалось, что по закону инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России не могут сами назначать внеплановые проверки. А страшная трагедия в Кемерово показала, что если не соблюдать пожарную безопасность на этих объектах, могут погибнуть люди.

Специалисты предложили привлечь к проверкам специализированные организации.

Также спасатели отразили в своих посланиях требования пожарной безопасности, которые предъявляются к зданиям такого рода.

На каждом объекте массового скопления людей должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации при пожаре и инструкции о действиях персонала при эвакуации, кроме того должны быть обозначены пути эвакуации, а эвакуационные выходы должны содержаться в соответствии с требованиями.

На объекте должны быть огнетушители, система установок противопожарной защиты.

Также в ТРЦ и ТЦ необходимо соблюдать правила огнезащиты строительных конструкций и дымогазонепроницаемости.

Кроме самопроверок в таких зданиях предлагается организовать внеплановые практические тренировки, чтобы потренироваться эвакуировать людей из здания.

Напоминаем, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар, унесший жизни десятков людей, в том числе детей. При этом, пожар начался на 4 этаже здания, где были детские площадки и кинозалы. В ликвидации пожара участвовали и новосибирские спасатели. Новосибирцы почтили память погибших вместе со всем миром.