Ещё
ТРЦ мегаполиса займутся самопроверкой на готовность к пожарам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТРЦ мегаполиса займутся самопроверкой на готовность к пожарам 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские ТРЦ и ТЦ призвали к самопроверке. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО. Владельцам торговых центров сотрудники МЧС направили письма, в которых предложили устроить самопроверки на способность организованно вывести и эвакуировать людей в случае пожара. Для этого им предложено устраивать учебные тренировки.
Оказалось, что по закону инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России не могут сами назначать внеплановые проверки. А страшная трагедия в Кемерово показала, что если не соблюдать пожарную безопасность на этих объектах, могут погибнуть люди.
Специалисты предложили привлечь к проверкам специализированные организации.
Также спасатели отразили в своих посланиях требования пожарной безопасности, которые предъявляются к зданиям такого рода.
На каждом объекте массового скопления людей должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации при пожаре и инструкции о действиях персонала при эвакуации, кроме того должны быть обозначены пути эвакуации, а эвакуационные выходы должны содержаться в соответствии с требованиями.
На объекте должны быть огнетушители, система установок противопожарной защиты.
Также в ТРЦ и ТЦ необходимо соблюдать правила огнезащиты строительных конструкций и дымогазонепроницаемости.
Кроме самопроверок в таких зданиях предлагается организовать внеплановые практические тренировки, чтобы потренироваться эвакуировать людей из здания.
Напоминаем, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар, унесший жизни десятков людей, в том числе детей. При этом, пожар начался на 4 этаже здания, где были детские площадки и кинозалы. В ликвидации пожара участвовали и новосибирские спасатели. Новосибирцы почтили память погибших вместе со всем миром.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирске прошла акция памяти жертв трагедии в Кемерово В Маслянино нашли детей, которые ушли из дома два дня назад Травников выразил соболезнования родным и близким погибших в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию123
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию180
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ339
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»174
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток66
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
05:54
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток
Шоу-бизнес
00:41
Тело Мавроди оказалось никому не нужно
Шоу-бизнес
02:02
Вдова Толубеева: прошу Андрея присниться мне…
Шоу-бизнес
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение