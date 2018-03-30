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Гастарбайтеры из Мьянмы заживо сгорели в таиландском автобусе
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Гастарбайтеры из Мьянмы заживо сгорели в таиландском автобусе 

360tv.ru 1 час назад
В провинции Так в Таиланде загорелся автобус с 47 мигрантами из Мьянмы, которых везли на работу в один из индустриальных парков. Транспортное средство вспыхнуло прямо на ходу по неизвестной причине. В огне погибли 20 человек, сообщило издание Nation.
ЧП произошло около полуночи 30 марта. В двухъярусном
50-местном
автобусе ехали легально прибывшие на территорию Таиланда мигранты.
20 registered Myanmar migrants burned to death on bus in Tak — The Nation https://t.co/vT78rlrx21
— The Nation Thailand (@nationnews) 30 марта 2018 г.
Как рассказали выжившие в пожаре, возгорание началось в середине салона. Огонь моментально распространился на заднюю часть транспортного средства.
Из пылающего автобуса выбрались 24 пассажира, водитель, его жена и сменщик. Остальные 20 гастарбайтеров, которые остались в задней части машины, сгорели заживо.
Полиция и пожарные службы устанавливают причины произошедшего.
В Нижнем Новогороде на ходу вспыхнуло маршрутное такси, которое везло 20 человек. Ее пассажирам и водителю удалось выбраться.
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