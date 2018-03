Гастарбайтеры из Мьянмы заживо сгорели в таиландском автобусе

В провинции Так в Таиланде загорелся автобус с 47 мигрантами из Мьянмы , которых везли на работу в один из индустриальных парков. Транспортное средство вспыхнуло прямо на ходу по неизвестной причине. В огне погибли 20 человек, сообщило издание Nation.

ЧП произошло около полуночи 30 марта. В двухъярусном

50-местном

автобусе ехали легально прибывшие на территорию Таиланда мигранты.

20 registered Myanmar migrants burned to death on bus in Tak — The Nation https://t.co/vT78rlrx21

— The Nation Thailand (@nationnews) 30 марта 2018 г.

Как рассказали выжившие в пожаре, возгорание началось в середине салона. Огонь моментально распространился на заднюю часть транспортного средства.

Из пылающего автобуса выбрались 24 пассажира, водитель, его жена и сменщик. Остальные 20 гастарбайтеров, которые остались в задней части машины, сгорели заживо.

Полиция и пожарные службы устанавливают причины произошедшего.

