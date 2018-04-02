В Иркутской области продолжаются проверки торгово-развлекательных центров 

На 11 объектах
торгово-развлекательной сети региона в ходе межведомственных проверок
выявлены нарушения требований пожарной безопасности, проверки
продолжаются.
По состоянию на 31 марта органами
прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного
надзора проведено 25 проверок торгово-развлекательных комплексов на территории Иркутской области. На 11 объектах выявлен ряд нарушений
обязательных требований пожарной безопасности, в том числе создающие
угрозу жизни и здоровью людей.
ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов:
«Каждый объект, будь то крупный
развлекательный центр, или небольшой торговый дом с детской игровой
комнатой, требует максимального внимания со стороны проверяющих. Ничего
не должно ускользнуть или остаться в тени. Только на обследование здания
уходит более двух дней, не учитывая работы с документами. Поэтому, о результатах говорить преждевременно. Однако большая часть выявленных
нарушений являются режимными и устраняются в ходе проверки. Несмотря на это, должностные лица, ответственные за пожарную безопасность объекта,
будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством».
Для обеспечения комплексной
безопасности органами прокуратуры при проведении проверок, в качестве
специалистов также привлекаются представители таких ведомств, как Ростехнадзор, Стройнадзор, сотрудники полиции, Федеральной службы войск национальной гвардии, органов местного самоуправления и общественности.
Работа межведомственных групп, в ходе которой будет проверено более 100 объектов, будет завершена до 16 апреля. Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой отнестись к проверкам ответственно: не игнорировать
и не препятствовать проведению тренировочных эвакуаций, объяснить и на личном примере показать детям простые правила действий в случае
чрезвычайной ситуации.
Если вам стали известны факты
нарушений требований пожарной безопасности со стороны администрации
объекта торгово-развлекательной сферы, сообщите об этом на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области или по Единому телефону доверия 8 (3952) 399-999.