В Иркутской области продолжаются проверки торгово-развлекательных центров

На 11 объектах

торгово-развлекательной сети региона в ходе межведомственных проверок

выявлены нарушения требований пожарной безопасности, проверки

продолжаются.

По состоянию на 31 марта органами

прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного

надзора проведено 25 проверок торгово-развлекательных комплексов на территории Иркутской области . На 11 объектах выявлен ряд нарушений

обязательных требований пожарной безопасности, в том числе создающие

угрозу жизни и здоровью людей.

«Каждый объект, будь то крупный

развлекательный центр, или небольшой торговый дом с детской игровой

комнатой, требует максимального внимания со стороны проверяющих. Ничего

не должно ускользнуть или остаться в тени. Только на обследование здания

уходит более двух дней, не учитывая работы с документами. Поэтому, о результатах говорить преждевременно. Однако большая часть выявленных

нарушений являются режимными и устраняются в ходе проверки. Несмотря на это, должностные лица, ответственные за пожарную безопасность объекта,

будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Для обеспечения комплексной

безопасности органами прокуратуры при проведении проверок, в качестве

специалистов также привлекаются представители таких ведомств, как Ростехнадзор , Стройнадзор, сотрудники полиции, Федеральной службы войск национальной гвардии, органов местного самоуправления и общественности.

Работа межведомственных групп, в ходе которой будет проверено более 100 объектов, будет завершена до 16 апреля. Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой отнестись к проверкам ответственно: не игнорировать

и не препятствовать проведению тренировочных эвакуаций, объяснить и на личном примере показать детям простые правила действий в случае

чрезвычайной ситуации.

Если вам стали известны факты

нарушений требований пожарной безопасности со стороны администрации

объекта торгово-развлекательной сферы, сообщите об этом на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области или по Единому телефону доверия 8 (3952) 399-999.