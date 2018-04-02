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В Иркутской области продолжаются проверки торгово-развлекательных центров
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В Иркутской области продолжаются проверки торгово-развлекательных центров 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
На 11 объектах
торгово-развлекательной сети региона в ходе межведомственных проверок
выявлены нарушения требований пожарной безопасности, проверки
продолжаются.
По состоянию на 31 марта органами
прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного
надзора проведено 25 проверок торгово-развлекательных комплексов на  территории Иркутской области. На 11 объектах выявлен ряд нарушений
обязательных требований пожарной безопасности, в том числе создающие
угрозу жизни и здоровью людей.
ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов:
«Каждый объект, будь то крупный
развлекательный центр, или небольшой торговый дом с детской игровой
комнатой, требует максимального внимания со стороны проверяющих. Ничего
не должно ускользнуть или остаться в тени. Только на обследование здания
уходит более двух дней, не учитывая работы с документами. Поэтому, о  результатах говорить преждевременно. Однако большая часть выявленных
нарушений являются режимными и устраняются в ходе проверки. Несмотря на  это, должностные лица, ответственные за пожарную безопасность объекта,
будут привлечены к административной ответственности в соответствии с  действующим законодательством».
Для обеспечения комплексной
безопасности органами прокуратуры при проведении проверок, в качестве
специалистов также привлекаются представители таких ведомств, как  Ростехнадзор, Стройнадзор, сотрудники полиции, Федеральной службы войск национальной гвардии, органов местного самоуправления и общественности.
Работа межведомственных групп, в  ходе которой будет проверено более 100 объектов, будет завершена до 16  апреля. Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к  населению с просьбой отнестись к проверкам ответственно: не игнорировать
и не препятствовать проведению тренировочных эвакуаций, объяснить и на  личном примере показать детям простые правила действий в случае
чрезвычайной ситуации.
Если вам стали известны факты
нарушений требований пожарной безопасности со стороны администрации
объекта торгово-развлекательной сферы, сообщите об этом на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области или по Единому телефону доверия 8 (3952) 399-999.
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 Ещё 2 источника 
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