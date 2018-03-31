В Нижнем Новгороде батутный парк закрыли на реконструкцию после трагедии в Кемерове

Батутный парк «Разгон» в одном из нижегородских торговых центров закрыли на реконструкцию после трагедии в Кемерове . «В связи с трагическими событиями последних дней мы решили провести ряд мер и внедрить последние разработки в сфере обеспечения пожарной безопасности», — приводит kp.ru сообщение парка.

По словам собственников, все существующие купоны и сертификаты остаются действительными. Срок их действия продлят.

Ранее сообщалось, что СК проверит претензии к работе экстренных служб при пожаре в кемеровском ТЦ.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Нижнем Новгороде из-за возгорания в ТЦ эвакуировали более тысячи человек.