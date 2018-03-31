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В Нижнем Новгороде батутный парк закрыли на реконструкцию после трагедии в Кемерове
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В Нижнем Новгороде батутный парк закрыли на реконструкцию после трагедии в Кемерове 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Батутный парк «Разгон» в одном из нижегородских торговых центров закрыли на реконструкцию после трагедии в Кемерове. «В связи с трагическими событиями последних дней мы решили провести ряд мер и внедрить последние разработки в сфере обеспечения пожарной безопасности», — приводит kp.ru сообщение парка.
По словам собственников, все существующие купоны и сертификаты остаются действительными. Срок их действия продлят.
Ранее сообщалось, что СК проверит претензии к работе экстренных служб при пожаре в кемеровском ТЦ.
Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Нижнем Новгороде из-за возгорания в ТЦ эвакуировали более тысячи человек.
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