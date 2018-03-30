В МЧС рассказали, где находился очаг возгорания в ТЦ «Зимняя Вишня»

Как сообщает «РБК» со ссылкой на источник в МЧС, завершен первый этап пожарно-технической экспертизы. По предварительным результатам, очаг возгорания находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажом в районе батутного центра. В этом пространстве проходил силовой кабель.

На экспертизу отправлено около 100 предметов, пригодных для исследования. Среди прочего эксперты ислледуют остатки поролоновых шариков, которые находились в дестком бассейне. Есть основания полагать, что материалы не соответствуют утвержденным в России стандартам.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» произошел около 16:00 часов в воскресенье 25 марта. В момент возгорания в здании находились около 1 500 человек. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок.