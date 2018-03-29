СМИ: МЧС установило очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Источник в региональном управлении МЧС рассказал РБК , что специалисты установили очаг возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Отмечается, что предварительные результаты пожарно-технической экспертизы говорят о том, что очаг термического воздействия в здании находился в скрытой полости между третьим и четвёртым этажами.

По словам собеседника, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.

​«Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвёртым этажами ТЦ в районе батутного центра», — сказал источник.

Уточняется, что эксперты в настоящий момент изучают около 100 предметов, которые должны помочь выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее следственная группа, которая устанавливает обстоятельства ЧП в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», уже определила, что неработающая пожарная система стала одной из причин трагедии 25 марта, повлёкшей смерть 64 человек.