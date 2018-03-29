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СМИ: МЧС установило очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
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СМИ: МЧС установило очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 

RT на русском 18 часов назад
Фото: Карельские вести
Источник в региональном управлении МЧС рассказал РБК, что специалисты установили очаг возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Отмечается, что предварительные результаты пожарно-технической экспертизы говорят о том, что очаг термического воздействия в здании находился в скрытой полости между третьим и четвёртым этажами.
По словам собеседника, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.
​«Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвёртым этажами ТЦ в районе батутного центра», — сказал источник.
Уточняется, что эксперты в настоящий момент изучают около 100 предметов, которые должны помочь выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее следственная группа, которая устанавливает обстоятельства ЧП в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», уже определила, что неработающая пожарная система стала одной из причин трагедии 25 марта, повлёкшей смерть 64 человек.
RT на русском: последние новости
Свидетель подтвердил, что очаг пожара в ТЦ Кемерова находился в детской батутной яме Участники стихийного митинга в Кемерове требуют отставки властей региона В МЧС сообщили о планах завершить работы на месте пожара в Кемерово до конца дня
 Ещё 39 источников 
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