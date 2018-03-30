В Нижнем Тагиле эвакуировали более 70 человек из-за пожара в вузе

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

В одном из вузов Нижнего Тагила эвакуировали более 70 человек из-за пожара, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Свердловской области "Сегодня утром (30.03) пожарно-спасательные подразделения в течение 22-х минут ликвидировали возгорание в одном из помещений на первом этаже четырехэтажного здания высшего учебного заведения, расположенного на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле Свердловской области", — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что площадь пожара составила 20 кв.м. Возгорание удалось своевременно обнаружить благодаря автоматической пожарной сигнализации. Пострадавших нет. Ранее в Москве потушили возгорание площадью 500 кв. м.