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В Нижнем Тагиле эвакуировали более 70 человек из-за пожара в вузе
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В Нижнем Тагиле эвакуировали более 70 человек из-за пожара в вузе 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В одном из вузов Нижнего Тагила эвакуировали более 70 человек из-за пожара, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Свердловской области.
"Сегодня утром (30.03) пожарно-спасательные подразделения в течение 22-х минут ликвидировали возгорание в одном из помещений на первом этаже четырехэтажного здания высшего учебного заведения, расположенного на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле Свердловской области", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что площадь пожара составила 20 кв.м. Возгорание удалось своевременно обнаружить благодаря автоматической пожарной сигнализации. Пострадавших нет.
Ранее в Москве потушили возгорание площадью 500 кв. м.
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