На Копейском шоссе в Челябинске сгорел ПАЗ

30 марта на Копейском шоссе в Челябинске загорелся пассажирский автобус. Как сообщают очевидцы, ПАЗ, оставленный на парковке, вспыхнул как спичка во втором часу ночи.

За считанные минуты автобус объяло пламя

МЧС информацию о случившемся подтвердили. Сообщение о пожаре поступило около 01:50.

— В борьбе с огнём принимали участием семь человек и две единицы техники, — уточнили в пресс-службе ведомства. — В 02:17 пожар удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.

Причина возгорания выясняется.

Пассажирский транспорт в Челябинске горит регулярно. Утром в понедельник, 26 марта, возле ТК «Синегорье» вспыхнул автобус. 23 января у дома №132 на улице Новороссийской в Челябинске полностью сгорел маршрутный ПАЗ. 1 декабря 2017 года похожий случай произошел на пересечении проспектов Победы и Свердловского — там прямо на ходу загорелся ПАЗ.