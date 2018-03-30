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На Копейском шоссе в Челябинске сгорел ПАЗ
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На Копейском шоссе в Челябинске сгорел ПАЗ 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
30 марта на Копейском шоссе в Челябинске загорелся пассажирский автобус. Как сообщают очевидцы, ПАЗ, оставленный на парковке, вспыхнул как спичка во втором часу ночи.
За считанные минуты автобус объяло пламя
В МЧС информацию о случившемся подтвердили. Сообщение о пожаре поступило около 01:50.
— В борьбе с огнём принимали участием семь человек и две единицы техники, — уточнили в пресс-службе ведомства. — В 02:17 пожар удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.
Причина возгорания выясняется.
Пассажирский транспорт в Челябинске горит регулярно. Утром в понедельник, 26 марта, возле ТК «Синегорье» вспыхнул автобус. 23 января у дома №132 на улице Новороссийской в Челябинске полностью сгорел маршрутный ПАЗ. 1 декабря 2017 года похожий случай произошел на пересечении проспектов Победы и Свердловского — там прямо на ходу загорелся ПАЗ.
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