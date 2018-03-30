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В СК указали на циничность владельцев ТК «Вавилон», где тренируются дети
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В СК указали на циничность владельцев ТК «Вавилон», где тренируются дети 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
СК проводит проверку деятельности ТЦ «Вавилон», в котором после запрета использования здания идут тренировки детской спортивной школы.
Следователи установили факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в торговом центре «Вавилон», расположенном на правобережье Красноярска. Там продолжают идти тренировки по легкой атлетике воспитанников детско-юношеской школы. При этом в здании не работает пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения.
ТЦ должны были закрыть ещё в 2015 году, когда прокуратура установила факт нарушения законодательства о пожарной безопасности. В 2016 году суд постановил, что торговый центр должен закрыться, но этого не произошло. Огромное здание не только продолжает принимать посетителей, но и предоставляет площади для тренировок детей.
Сотрудники СК указывают, что имеется практика наказания подобных нерадивых собственников, цинично пренебрегающих безопасностью ради извлечения прибыли.
Правоохранители призвали все надзорные ведомства объединиться, чтобы способствовать предупреждению чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни людей.
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