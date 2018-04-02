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В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели
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В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил о наличии дополнительных свидетелей по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».
"Дополнительные свидетели находятся сегодня со Следственным комитетом в разговоре, поэтому, по возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось, будет доводиться в открытую", — сказал Меняйло.
Ранее он отказался комментировать отставку Тулеева.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
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Врио губернатора Кузбасса рассказал, как будет работать в регионе МЧС: сигнализация в ТЦ в Кемерово была переведена в режим ручного управления В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели
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