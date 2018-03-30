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Следственный комитет начал допрашивать кемеровских чиновников
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Следственный комитет начал допрашивать кемеровских чиновников 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» начал допрашивать кемеровских чиновников.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на новостное агентство «Интерфакс». В настоящее время следствие устанавливает всех ответственных лиц, которые должны были отвечать за безопасность здания на всех этапах его строительства и ввода в эксплуатацию.
Сообщается, что последним свою подпись на документах о вводе в эксплуатацию здания ТЦ «Зимняя Вишня» подписывал бывший заместитель мэра Кемерова по вопросам городского развития Андрей Калинин. Однако, он утверждает, что в трагедии виноваты чиновники Кемеровской области, а не города.
При этом, бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова заявила, что не помнит, как подписывала соответствующие бумаги, и также отказалась признавать свою вину.
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